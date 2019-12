Brazilianen boos op Netflix om kerstkomedie met homoseksuele Jezus LV

18 december 2019

21u42

Bron: ANP 0 Film Niet alle Netflix-kijkers zijn even enthousiast over de Braziliaanse kerstkomedie ‘The First Temptation of the Christ’. In de film is Jezus homoseksueel en heeft hij een relatie met de duivel. Meer dan twee miljoen mensen ondertekenden een onlinepetitie op Change.org om de special te verwijderen van de streamingdienst.

Niet alleen de geaardheid van Jezus kon op kritiek rekenen. Ook Maria als wietrokende prostituee viel niet bij iedereen in de smaak. Op CitizenGO werd ook een onlinepetitie gestart, die door meer dan 750.000 boze kijkers werd ondertekend. Volgens de directeur van het CitizenGO is het beschamend dat de film rond de feestdagen op Netflix is verschenen. "Ze maken onze religie belachelijk", zei hij in een verklaring aan Amerikaanse media.

‘The First Temptation of the Christ’, die ook op de Vlaamse Netflix te zien is, werd gemaakt door de Braziliaanse komediegroep Porta dos Fundos. De komieken laten weten aan Amerikaanse media achter hun film te blijven staan. "Porta dos Fundos hechten waarde aan hun artistieke vrijheid en humor over een van de meest diverse culturele thema's van onze maatschappij. Ze geloven dat de vrijheid om je uit te drukken een essentieel deel is van een democratisch land.”