Bradley Cooper: "Lady Gaga gaf me zelfvertrouwen" MVO

05 oktober 2018

13u15

Bron: ANP 0 Film Voor zijn regiedebuut 'A Star Is Born' kreeg Bradley Cooper het voor elkaar op de podia van drie grote popfestivals te draaien. Dat hij daardoor voor elke scène maar een paar minuten de tijd had, vond hij niet heel erg. "Als we het steeds over hadden kunnen doen, waren we toch te veel gaan acteren."

Bradley speelt ook de mannelijke hoofdrol in de film, muzikant Jackson Maine. Hij wist dat hij daarvoor zou moeten leren zingen en gitaarspelen, maar dat werd pas echt menens toen hij Lady Gaga castte als zijn tegenspeler. "Ze was er meteen heel stellig in dat alles echt moest zijn op muzikaal gebied. Daar gaf ik haar ook gelijk in, ik wist op dat moment alleen nog niet hoe ik het voor elkaar moest krijgen."

De 43-jarige acteur werkte intensief met een zangcoach en een gitaarleraar. En kreeg veel steun van collega Gaga. "Mijn evolutie als muzikant heb ik 100 procent aan haar te danken. Ze geeft mensen zelfvertrouwen. Toen ik haar ontmoette waren we na een kwartier al liedjes aan het zingen. Achteraf had ik geen idee meer hoe dat zo gebeurde."

Metallica

Bradley wilde de liveoptredens in de film per se opnemen tijdens echte festivals. Hij is bevriend met Metallica-drummer Lars Ulrich en zag ooit een concert vanuit diens perspectief. Dat beeld was altijd in zijn hoofd blijven zitten. En dus belde hij wat muzikale vrienden met het verzoek wat tijd van hun optredens af te mogen snoepen voor de filmopnames. Willie Nelson gaf hem acht minuten op festival Stagecoach. Van Kris Kristofferson, die zijn rol speelde in een eerder versie van 'A Star Is Born', kreeg hij acht minuten op Glastonbury.

"Dat is wel iets anders dan onder de douche zingen", lacht de acteur over zijn bliksemoptredens. "Wat je je als leek niet realiseert, is wat het met je ademhaling doet. Als er 80.000 mensen voor je neus staan, dan komt er zoveel endorfine vrij dat je geen lucht meer hebt. Gelukkig was ik nu getraind om daarmee om te gaan."

Coachella

Lady Gaga speelt in de film Ally, een zangeres die haar droom om professioneel aan de slag te gaan heeft opgegeven. Totdat ze door haar nieuwe vlam Jackson vrij letterlijk het podium wordt opgetrokken. Opnames voor die scènes vonden plaats tijdens het Coachella-festival, waar Gaga in 2017 headliner was. Daardoor was er deze keer iets meer tijd, alhoewel de regisseur daar zo min mogelijk gebruik van heeft gemaakt. "We hebben een paar keer van camerastandpunt gewisseld, maar verder is alles in een keer gefilmd. Als we steeds waren gestopt, waren we acteurs geweest. Nu stonden we daar als muzikant."

Bradley wist al van kinds af aan dat hij ooit een film wilde regisseren. Daar maakte hij heel lang echter geen haast mee. "Ik dacht altijd: Clint Eastwood is ook pas na zijn veertigste begonnen. Maar ineens was ik zelf ook 39, en realiseerde ik me dat het weleens tijd werd."