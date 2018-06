Brad Pitt en Leonardo DiCaprio nu al beste vrienden op de set van nieuwe film DBJ

28 juni 2018

14u34

Bron: The Hollywood Reporter 7 Film Brad Pitt (54) en Leonardo DiCaprio (43) werken momenteel aan hun eerste film samen en dat bevalt het duo uitstekend. DiCaprio plaatste een foto van 'Once Upon a Time' op Instagram. "Ze zijn al beste vrienden aan het worden", klinkt het.

Nog nooit speelden ze samen in een film, maar Quentin Tarantino kon Leonardo DiCaprio en Brad Pitt toch bij elkaar brengen. In 'Once Upon a Time in Hollywood' speelt DiCaprio de rol van Rick Dalton, een tv-acteur die oud begint te worden en nog maar weinig succesvol is. Dalton is de buurman van Sharon Tate, een actrice die vermoord werd door de volgers van Charles Manson toen ze acht maanden zwanger was. Brad Pitt speelt de rol van Cliff Booth, Daltons stuntman.

En het lijkt te klikken tussen de twee, want donderdag plaatste Leo een foto van zichzelf en Pitt op Instagram. "Ze zijn echt al beste vrienden aan het worden", vertelt een bron aan The Hollywood Reporter. "Ze hebben gelijkaardige persoonlijkheden, hebben dezelfde interesses en zijn beide erg populair bij de vrouwen. Als het op vrouwen aankomt zouden ze een legendarisch double-datekoppel vormen. Leonardo heeft nu een relatie, maar als dat niet zo was, zouden ze niet te stoppen zijn."

Vechtscheiding

Brad Pitt zat in de een ware vechtscheiding met zijn ex Angelina Jolie en had het moeilijk om het hoederecht te verkrijgen over hun kinderen Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne en Knox. Het nieuwe filmproject zou hem goed doen. "Hij zit in een geweldige fase op persoonlijk en professioneel vlak", vertelt de bron. "Hij is blij om terug in Los Angeles te zijn en is steeds erg goed gezind op de set."

'Once Upon a Time in Hollywood' speelt zich af in het Hollywood van de jaren zestig. Het moment waarin de filmindustrie aan populariteit verloor door de hippiecultuur en de moorden gepleegd door volgers van Charles Manson. De opnames zijn pas tien dagen bezig, dus op de film is het voorlopig nog even wachten. 'Once Upon a Time in Hollywood' wordt verwacht op 9 augustus 2019.

