Boris Van Severen heeft eerste hoofdrol beet in ‘GR5': "Het grote verschil? Ik moet veel meer onthouden" Isabelle Deridder

22 juni 2019

00u00 0 Film Matthias Schoenaerts, Koen De Bouw, Matteo Simoni, Louis Talpe: tot voor kort was dat zo ongeveer het lijstje acterende chouchous van Vlaanderen. Wij voorspellen dat Boris Van Severen (30) binnenkort de vijfde naam is in dat rijtje. Na een reeks bijrollen heeft hij nu zijn allereerste echte hoofdrol beet in 'GR5'. "Een heel nieuw gegeven", aldus de Gentse acteur. "Ik moet veel meer onthouden, om te beginnen."

Sinds hij in 2016 rockster Davy Coppens vertolkte in de film 'Belgica', gaat de carrière van Boris Van Severen in stijgende lijn. Na eerdere bijrollen in 'Salamander', 'Studio Tarara' en de BBC-reeks 'Baptiste' is het nu tijd voor zijn eerste hoofdrol in 'GR5', een psychologische roadthriller die binnenkort op Eén wordt uitgezonden. Daarin gaat een groep mensen op zoek naar de waarheid over de verdwijning van Lisa, hun vriendin en dochter. Zij verdween vijf jaar eerder, toen ze het Grote Routepad 5 (GR5) afstapte. Naast Boris zullen onder anderen zijn 'Salamander'-liefje Violet Braeckman (23), Lucas Van den Eynde (60) en Viv Van Dingenen (53) meespelen.

"Zelf vertolk ik Michiel, een documentairemaker en vriend van Lisa", vertelt Boris tijdens een opnamedag in Spa. "Op een bepaald moment besluit mijn personage dat hij een docu wil maken over die mysterieuze verdwijning. Michiel en z'n kompanen hopen op die manier te ontdekken wat er nu echt met haar gebeurd is. Toen ik het script las, was ik onmiddellijk overtuigd. Ik ben zelf papa van twee kinderen (4 en 6 jaar, red.) en mag er niet aan denken dat zoiets hen ook zou kunnen overkomen. Volgens mij is dat het ergste wat je als ouder kan meemaken. Ik vind persoonlijk dat het script die onmacht en onwetendheid heel erg goed weet te vatten. Het is ontzettend goed geschreven en bulkt van de interessante personages. Bovendien werk ik graag met Jan Matthys, die de regie op zich neemt. En ik wilde ook gewoon eens in een roadthriller meespelen."

Wandelen en boksen

"Het verhaal speelt zich af op een wandelroute, dus er wordt heel veel gestapt. Ik ben wel sportief van nature, maar sommige scènes zijn best pittig. We doen op zich geen grote afstanden, maar als je een scène een aantal keer moet hernemen, dan tikt dat aardig aan. Bovendien dragen we tijdens die wandelscènes ook rugzakken die zo'n 25 kilo wegen. Na een dag filmen voel je dat in de beentjes. Maar ik ben er gerust in: op beeld gaat dat er allemaal heel geloofwaardig uitzien. Fake it till you make it. (lacht)"

Boris ging op voorhand ook op bokstraining. "Dat deed ik omdat mijn personage actief is als amateurbokser. Michiel heeft een agressief kantje, dat hij zo probeert te kanaliseren. Om dat geloofwaardig te kunnen neerzetten, ben ik lessen gaan volgen."

Van Zürich naar Spa

Eén ding is alvast duidelijk: het ontbreekt Van Severen niet aan werkethiek. Of werk tout court. "Voor mij zijn het heel drukke dagen tegenwoordig. Zo ben ik vandaag (vrijdag, red.) om half vijf opgestaan om op tijd op deze set in Spa te geraken. Niet omdat ik zo ver woon, maar ik was in Zürich voor een theaterfestival", vertelt Boris. "Volgende week moet ik dan weer naar Oostenrijk. Dus ja, ik weet wat te doen. Maar ik heb liever veel werk dan geen werk. (lacht) Of ik dit nu ook zie als mijn grote doorbraak? Bwoah, dit is niet mijn eerste rol hé. Ik wil in de eerste plaats interessante personages spelen, of dat nu op beeld of in het theater is. Zelf heb ik het gevoel dat ik daar, tot nu toe, steeds in geslaagd ben. Het enige verschil tegenover de - overigens altijd fijne - bijrollen: ik moet nu van begin tot eind onthouden waar het verhaal over gaat. (lacht) Een heel nieuwe ervaring."