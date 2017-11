Bondgirl Karin Dor overleden ADN

Karin Dor in 'You Only Live Twice'. Film De Duitse actrice Karin Dor, die wereldwijd bekendheid verwierf als Bondgirl Helga Brandt in 'You Only Live Twice', is maandag in München overleden. Ze werd 79 jaar. Dat melden Duitse media vandaag.

Dor speelde in de jaren vijftig, zestig en zeventig in tientallen films. Ze werd bekend als heldin in Karl May- en Edgar Wallace-verfilmingen, maar ze brak pas internationaal door toen ze in 1967 de rol van Bondgirl Helga Brandt vertolkte in 'You Only Live Twice'. Een jaar later was ze ook te zien in 'Topaz' van Alfred Hitchcock.

De afgelopen twintig jaar speelde ze hoofdzakelijk nog toneel en was ze (bijna) niet meer op het witte scherm te zien.

Na een zware val vorig jaar, slaagde Dor er niet meer in volledig te herstellen. Ze overleed in het ziekenhuis.