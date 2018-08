Bollywood-versie ‘Iedereen Beroemd!’ ook in onze zalen SD

08 augustus 2018

09u16

Bron: GVA 0 Film De Bollywood-remake van 'Iedereen Beroemd!', de film waarvoor Dominique Deruddere in 2000 een Oscarnominatie kreeg, loopt niet alleen in de zalen in India, maar ook bij ons. Dat meldt Gazet van Antwerpen.

Net zoals Kinepolis weleens films programmeert voor specifieke doelgroepen zoals Turkse, Russische en Poolse Belgen, programmeert de bioscoopgroep ook Indiase films. In de Bollywood-versie kreeg 'Iedereen Beroemd!' de titel 'Fanney Khan'.

Deruddere was niet betrokken bij de remake, die eerder focust op het zangeresje dat wordt ontvoerd dan op het drama van het mollige meisje dat het probeert te maken in de muziekwereld. Die accentverlegging heeft te maken met Aishwarya Rai, die de rol van de zangeres speelt. De voormalige Miss World is een superster in India. Toch krijgt 'Fanney Khan' geen bijster positieve recensies in India. Die variëren van “ongelooflijk slecht” tot “vlak en afstompend”.