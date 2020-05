Boete voor ‘Deadpool’-producenten na dood stuntvrouw Joi Harris Redactie

08 mei 2020

13u24

Bron: ANP 0 Film De producenten van ‘Deadpool 2' moeten een boete van bijna 300.000 dollar (277.000 euro) betalen voor het overtreden van veiligheidsvoorschriften tijdens de opnames van de film, meldt Deadline. Stuntvrouw Joi Harris kwam in 2017 om het leven bij een ongeluk op de set.

De Canadese arbodienst WorkSafe BC (dienst die werkgevers helpt om de arbeidsomstandigheden op punt te stellen) concludeerde afgelopen najaar al in een rapport dat de producenten in de fout waren gegaan tijdens de opnames van de film in Vancouver. Zo zouden er geen afsluitingen zijn geplaatst rond de stunt van Harris, die de controle over een motor waarop ze reed verloor en daardoor tegen een gebouw crashte.



Ook zou de studio het niet hebben mogen toestaan dat de stuntvrouw geen helm droeg. Volgens de commissie hebben de makers het gevaar van de stunt niet goed ingeschat en schortte er heel wat aan de voorbereiding die zij Harris boden.



Studio Fox en de nabestaanden van Harris kwamen vorig jaar al tot een overeenkomst over een schadevergoeding voor de dood van de 32-jarige. Details werden daarbij niet bekendgemaakt.