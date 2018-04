Disney Blue Gesponsorde inhoud Blue-regisseur: “Ik hoop dat de kijker respect krijgt voor onze onderwaterwereld” Aangeboden door Disney

09u00 0 Film De nieuwe documentaire van Disneynature over de oceanen en zeeën op onze blauwe planeet, is niet alleen een meeslepende filmervaring, maar ook een oproep om deze wonderbaarlijke, maar ook bedreigde onderwaterwereld niet verloren te laten gaan. Blue wil ons warm maken voor de bescherming van de koraalriffen, de thuisbasis van deze kleurrijke en fascinerende planten- en dierenverscheidenheid.

Blue is niet de eerste natuurdocumentaire die Disney uitbrengt. In de jaren 1950 maakte het filmhuis al een reeks Oscarwinnende natuurdocumentaires. Tien jaar geleden, na het wereldwijde succes van March of the Penguins, werd de draad weer opgenomen. Disney richtte het label Disneynature op met het doel ‘het publiek te verrassen met wonderlijke, waargebeurde en emotionele verhalen zoals alleen Moeder Natuur ze kan verzinnen’. Disneynature leverde de voorbije jaren al enkele indrukwekkende documentaires af over de wereld van apen, pandaberen, flamingo's en grizzlyberen.

Bedreigde koraalriffen

De koraalriffen vormen het unieke decor voor Blue. Het koraal is de habitat van alle kleurrijke en fascinerende fauna en flora in de oceanen. Vandaag moeten de riffen het hoofd bieden aan vele bedreigingen, waaronder waterverontreiniging, klimaatopwarming en overbevissing. Naar schatting zijn op dit moment 20 procent van de riffen vernietigd en dreigen er de volgende veertig jaar nog eens evenveel te verdwijnen. Blue is dan ook niet alleen een meeslepende filmervaring, maar ook een oproep om deze wonderbaarlijke en betoverende onderwaterwereld niet verloren te laten gaan.

Diep respect

“Ik hoop dat we met Blue jong en oud kunnen meenemen op een onvergetelijke reis naar het hart van een ongeziene wereld vol unieke, magische ervaringen, met een fijne portie humor en gevoel”, zo stelt regisseur Keith Scholey. “Maar ik hoop vooral dat ze aan het eind van de vertoning de zaal buitenstappen met een grote verwondering voor de koraalriffen en een diep respect voor de onderwaterwereld en zijn bewoners. Ik hoop dat ze zo verrukt zijn dat ze alles zullen doen om de toekomst van dit ecosysteem te beschermen.”

Blue, vanaf 2 mei in de bioscoop.