Disney Blue Gesponsorde inhoud Blue-regisseur: “De dolfijn is het meest intelligente dier in de oceaan” Aangeboden door Disney

26 april 2018

09u00 0 Film In de film Blue, de nieuwste documentaire van Disneynature, is een hoofdrol weggelegd voor de jonge dolfijn Blue. Dit flamboyante diertje neemt de toeschouwer mee op sleeptouw door de wonderlijke wereld van de oceanen. De filmmakers stonden meermaals te kijken van de vindingrijkheid en intelligentie van Blue en zijn soortgenoten.

Regisseur Keith Scholey, zelf een gediplomeerd zoöloog, wilde voor de Blue-documentaire onder geen beding dolfijnen volgen in gevangenschap. Hij wilde echte dolfijnen in het wild filmen. “We kozen de dolfijn als hoofdpersonage omdat het het meest intelligente dier in de oceaan is”, legt Scholey uit. “De dolfijn leeft in een complexe gemeenschap waarin de familie centraal staat. Het is een ontzettend slim en ondeugend dier en met voorsprong mijn favoriete diersoort.”

Tuimelaar

Blue behoort als tuimelaar tot de meest bekende dolfijnensoort. De crew van Blue trof de tuimelaars over de hele wereld aan. Telkens werden ze overdonderd door de intelligentie van de dieren die zich - waar ze zich ook bevinden - perfect weten aan te passen aan hun omgeving. “In Mozambique beoefenden de dolfijnen het synchroon zwemmen”, vertelt producent Daniel Rasmussen. “Ze bewogen zich volledig gelijk, zelfs als er grote afstanden tussen hen in zaten. Zodra een van de dieren boven water kwam, deden ze dat allemaal. Besloten sommige dolfijnen dat het tijd werd om te gaan jagen, dan ging de hele groep daarin mee.”

Kop in ‘t zand

Wat de makers telkens verbaasde, was dat elke groep dolfijnen een unieke manier had om eten te vinden. Zo kwamen de onderwaterfilmers in de Bahama’s een school dolfijnen tegen die zich ondersteboven draaiden en met hun kop in het zand groeven om kleine visjes te vangen. “In Mozambique”, zo vertelt Rasmussen nog, “volgden de dolfijnen een school roggen die op zoek waren naar inktvissen op de zeebodem. Zodra de dolfijnen zagen dat de roggen een inktvis hadden gevonden en ze hun giftige angel bovenhaalden, haastten ze zich naar hen toe en stalen ze hun prooi.”

Plantrekkers

“In de Keys in Florida draaiden we een van de meest ongelofelijke scènes met dolfijnen”, vertelt regisseur Scholey. “In dat gebied zoeken dolfijnen laagwater op waar een overvloed aan vis zit. Het water is soms zo ondiep dat ze op hun zij moeten zwemmen. Door met hun staarten hard tegen de bodem te slaan, creëren ze een moddercirkel die als een net fungeert en de vis gevangenhoudt. De enige manier voor de vis om te ontsnappen, is uit het water te springen. De dolfijnen weten dit en wachten tot de vissen letterlijk in hun bek springen. Je kan je toch niets uniekers dan dat voorstellen!”

Blue, vanaf 2 mei in de bioscoop.