Bloedstollende beelden: Kevin Janssens als crapuleuze verkrachter in internationaal acteerdebuut TDS

17u05

Bron: Revenge: Le Film 0 REVENGE Film Kevin Janssens maakt binnenkort zijn internationaal acteerdebuut. Hij speelt een hoofdrol in de Franse film ‘Revenge’, het speelfilmdebuut van Coralie Fargeat. En het moet gezegd: de eerste beelden, die zopas werden vrijgegeven, zijn bloedstollend. Zo zag je Kevin Janssens nog nooit.

De Italiaanse actrice Matilda Lutz speelt in ‘Revenge’ het centrale personage als een vrouw die zint op wraak nadat drie mannen haar misbruikten en voor dood achterlieten in de woestijn. Janssens neemt één van de hoofdrollen in het verhaal voor zijn rekening en trainde maandenlang intensief om extra spieren te kweken. De opnames namen zo’n zes weken in beslag en vonden plaats in Marokko.

Naast Janssens staat met cameraregisseur Robrecht Heyvaert nog een Vlaming op de set van ‘Revenge’. Hij stond ook al achter de camera van ‘D’Ardennen’.

Teaser ‘Revenge’ Een foto die is geplaatst door null (@kevnjanssens) op 12 jan 2018 om 18:24 CET