Black Widow krijgt haar eigen film, maar de regisseur heeft felle kritiek op Marvel

13 december 2018

11u28 0 Film Black Widow, die Marvel-superheldin gespeeld door Scarlett Johansson, krijgt haar eigen film. Nochtans is regisseur Lucrecia Martel geen fan van de franchise.

Disney studio Marvel wilde perse een vrouwelijke regisseur voor de ‘Black Widow’-film, zodat de regie zich beter kon inleven in het personage en haar op een correcte manier zou weergeven. Gezocht en gevonden: Lucrecia Martel, een 51-jarige professional uit Argentinië. Er is alleen één klein probleempje: Martel houdt niet van de manier waarop alle voorgaande Marvel-films gemaakt zijn.

Actiescènes

“Marvel wil dan wel een vrouwelijke regisseur, maar toen ze me aannamen zeiden ze me dat ik me geen zorgen hoefde te maken om de actiescènes, dat zij daar wel voor zouden zorgen. Daar heb ik eens goed mee gelachen. Vrouwen die niets van actie kennen? In tegendeel! Het eerste dat ik hen vroeg is of ze de special effects konden aanpassen in de ‘Black Widow’-film. In andere producties, zoals ‘Black Panther’, ‘Captain America’ en ‘Avengers’, gebruiken ze véél te veel lasers. Dat ziet er vreselijk uit.”

Bovendien vond ze ook de muziek maar niets. “Ook hun soundtracks zijn vrij verschrikkelijk. De vorige regisseurs zullen misschien niet met mij akkoord gaan, maar het is moeilijk om naar een Marvel-film te kijken zonder pijn te hebben aan je oren.”

Scarlett ontmoeten

Waarom ze dan toch de ‘Black Widow’-film onder handen wilde nemen, verklaart ze zo: “Ik kreeg een uitnodiging van Marvel om met hen te komen praten over de film. Ze maakten duidelijk dat ze op zoek waren naar meer goede vrouwelijke regisseurs om bij hun projecten te betrekken. Zeker voor deze film wilden ze dat het personage van Scarlett netjes ontwikkeld werd.” Want de in Spandex gehulde Black Widow, zeker met ‘meest sexy vrouw ter wereld’ Johansson als vertolker, wordt vaak enkel als zogenaamde eye-candy in beeld gebracht. Dat is nu dus niet meer de bedoeling.

“En ik dacht, wel, ik zou heel graag Scarlett Johansson ontmoeten en ik wil ook graag een actiescènes regisseren. Dus waarom niet? Ik kijk er zelfs erg naar uit”, aldus de vrouw.

‘Black Widow’ zal waarschijnlijk in 2020 voor het eerst in de bioscoop te zien zijn. Scarlett Johansson (34) herneemt haar rol als de Russische geheim agente en zal daar een slordige 15 miljoen dollar, ofwel 13 miljoen euro mee verdienen.