Björn van Abba droomt van derde ‘Mamma Mia’-film Redactie

07 juni 2019

18u42

Bron: AD.nl 4 Film Björn Ulvaeus, een van de leden van ABBA, denkt serieus na over een derde deel in de reeks ‘Mamma Mia’-films. Dat heeft hij gezegd in een interview met de Britse zender Magic Radio. Ook meldde Ulvaeus in het gesprek dat de band klaar is met het opnemen van een aantal nieuwe nummers, al zei hij niet wanneer deze worden uitgebracht.

In 2008 kwam de eerste ‘Mamma Mia’ uit, gebaseerd op de gelijknamige jukeboxmusical over een meisje op een Grieks eiland dat er voor haar bruiloft achter wil komen wie haar vader is. De film, met in de hoofdrollen Meryl Streep en Amanda Seyfried, was een grote hit. Tien jaar later volgde de sequel, waarin onder meer Cher meespeelde.

De Abba-frontman zei met alle plezier een derde film te willen maken als ‘iemand met een goed idee komt. We zullen daar absoluut naar kijken.’ Het lijkt Ulvaeus een goed idee als de derde film nieuw werk van de Zweedse groep zou bevatten. “We denken daar serieus over na.”