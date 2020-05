Bioscopen Noorwegen gaan weer open, met minder publiek MVO

01 mei 2020

16u35

Bron: ANP 0 Film In Noorwegen mogen bioscopen vanaf donderdag hun deuren weer openen, mits aan strenge voorwaarden wordt voldaan. Dat meldt de Noorse krant Aftenposten. Zo moeten bezoekers genoeg afstand houden van elkaar en mogen er niet meer dan vijftig mensen worden toegelaten.

Ook in Tsjechië mogen bioscopen vanaf 11 mei weer publiek toelaten, meldt The Hollywood Reporter. Ook hier moet de ‘corona-afstand’ worden gerespecteerd. In Tsjechië is het maximaal aantal bezoekers honderd personen.

Het zijn voor zover bekend de eerste Europese landen waar filmtheaters weer de deuren openen. In andere landen, zoals Italië of Nederland, is hier voorlopig nog lang geen sprake van. Premier Mark Rutte heeft nog geen mogelijke datum genoemd waarop bioscopen weer toegankelijk kunnen worden na de coronalockdown.

De Nederlandse bioscopen hebben wel een soort noodplan opgesteld over hoe theaters zouden kunnen functioneren in de ‘1,5 metersamenleving’. Er zouden veel minder voorstellingen worden georganiseerd en veel minder bezoekers worden ontvangen. De vraag rijst of het exploiteren van zalen dan nog wel lucratief kan zijn voor theatereigenaren. Wat de plannen zijn in ons land is nog niet duidelijk.

Ook is de vraag welke films er vertoond kunnen worden. Vooral Hollywood heeft veel grote titels op de lange baan geschoven. Britse media melden zelfs dat de première van de nieuwe Bond-film ‘No Time To Die’ zelfs naar 2021 zou zijn verplaatst. In eerste instantie hadden de producenten een release in november aangekondigd. Maar inmiddels is nog helemaal niet zeker dat dan overal ter wereld alle bioscopen alweer kunnen functioneren zoals dat voor de coronacrisis het geval was.