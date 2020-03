Bioscopen in China moeten dan tóch weer dicht MVO

27 maart 2020

17u46

Bron: ANP 1 Film China gooit de deuren van bioscopen in het land toch weer dicht om het coronavirus te blijven bestrijden. Zo’n vijfhonderd bioscopen openden afgelopen dinsdag weer, nadat alle bioscopen in het land vanaf eind januari gesloten waren.

Ook zouden in Shanghai zaterdag 205 bioscopen openen, omdat de verspreiding van het virus de afgelopen tijd aanzienlijk vertraagd is in China. Toch bleken er donderdag ongeveer vijftig nieuwe besmettingsgevallen te zijn, afkomstig uit het buitenland. Als reactie daarop heeft de Chinese regering gezegd dat de bioscopen voor onbepaalde tijd moeten sluiten, om een tweede verspreidingsgolf van het virus te voorkomen.

Hoewel de bioscopen bijna twee maanden dicht waren, kwamen er weinig mensen af op het kleine aantal filmtheaters (zo’n 5 procent van het totaal) dat weer open was gegaan. Om mensen naar de film te lokken vertoonden de bioscopen daarom onder meer oude ‘Avengers’-films.