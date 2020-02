Biopics blijven hip: kruipt Bradley Cooper binnenkort in de huid van een Bee Gee? MVO

19 februari 2020

13u44 2 Film Biografische films zijn nog altijd hip, zoveel is duidelijk. Afgelopen jaar zagen we ‘Rocketman’, over het leven van Elton John, eerder kwam ‘Bohemian Rhapsody’ over Freddie Mercury in de zalen, en nu komt er een film over de Bee Gee’s aan.

Bradley Cooper (45), die we nog kennen als tegenspeler van Lady Gaga in de succesvolle film ‘A Star Is Born’, zou gevraagd zijn om een rol in de Bee Gee’s-biopic op zich te nemen. Men ziet hem als de perfecte acteur om gitarist Barry Gibb te vertolken. Wanneer de film precies in de zalen verwacht wordt, is nog niet duidelijk.

De Bee Gee’s bestonden uit de broers Robin, Maurice en Barry Gibb. Ze waren vooral bekend van hun bestseller-album ‘Saturday Night Fever’. Enkel Barry Gibb (73) is op dit moment nog in leven.