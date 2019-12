Binnenkort maken Adil & Bilall Hollywooddebuut met ‘Bad Boys For Life’: 40 miljoen euro voorspeld tijdens openingsweekend LV

27 december 2019

17u28 0 Film In het weekend van 17 januari 2020 zullen Adil El Arbi en Bilall Fallah hun langverwachte regiedebuut maken in de Verenigde Staten met ‘Bad Boys For Life’, de komische actiefilm met Will Smith en Martin Lawrence. De voorspellingen zien er alvast goed uit.

Het weekend van 17 januari is extra lang in de Verenigde Staten omdat de Amerikanen dan Martin Luther King Day vieren. Dat betekent natuurlijk meer bioscoopgangers en het is dan ook niet toevallig dat ‘Bad Boys For Life’ net dan in première gaat. Het is voor regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah de eerste keer dat ze de oceaan overtrokken om een Hollywoodfilm te regisseren. Dat is er meteen eentje van groot formaat, want de prent had een budget van maar liefst 80 miljoen euro.

De zenuwen staan dus strak gespannen, maar analisten voorspellen dat de film zal debuteren met 35 tot 40 miljoen euro aan de box-office tijdens het openingsweekend. Een vergelijkbare film in het genre, ‘Ride Along’, deed het zes jaar geleden even goed in diezelfde periode. Ook de tweede ‘Bad Boys’-film bracht in het eerste weekend 40 miljoen euro op en rondde wereldwijd af met 244 miljoen euro. Dat maakt het al iets waarschijnlijker dat de sequel van Adil & Bilall dat cijfer evenaart.

In België is de film vanaf 22 januari 2020 in de zalen te zien.