BINNENKIJKEN. Slapen in het huis van The Addams Family? Het kan via Booking.com MVO

14 oktober 2019

13u38 0 Film Voor wie de Halloweenpret echt niet op kan, heeft Booking.com de ideale verblijfplaats. Naar aanleiding van de nieuwe animatiefilm rond de zotte bende heeft de website een appartement in Brooklyn, New York, volledig omgetoverd tot het huis van de spookachtige familie.

Er is slechts één voorwaarde: boeken kan enkel voor de periode van 29 oktober tot 1 november. Een reservatie plaatsen kan vanaf 28 oktober, dus als je écht wil gaan, moet je er snel bij zijn. In het huis vinden we de woonkamer waarin ouders Gomez en Morticia normaal gezien voor het vuur zitten, maar ook de slaapkamers van Pugsley en Wednesday. Van een overdosis kaarsen tot een berenval en zelfs een guillotine, je waant je vollédig in hun wereld.

“Het 19de-eeuwse herenhuis van 340 vierkante meter heeft drie slaapkamers en alle macabere elementen die The Addams Family al decennialang zo populair maken”, klinkt het op Booking.com. “Het ligt in het historische Clinton Hill, Brooklyn. Gasten kunnen in Pugsley’s kamer aan machines sleutelen en in de woonkamer met Wednesday’s onthoofde pop spelen en zelfs voor Morticia’s vleesetende planten zorgen.”

Aan dat alles hangt verrassend genoeg geen even griezelig prijskaartje vast. Voor 92 euro (101 dollar) per nacht kan je er een verblijf vastleggen.