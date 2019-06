BINNENKIJKEN. Je kan het huis van Iron Man in ‘Avengers: Endgame’ huren op Airbnb MVO

12 juni 2019

11u57 0 Film Fans van de Avengers kunnen hun hartje ophalen in het huis van de enige echte Iron Man (acteur Robert Downey Jr.), want de chalet waarin hij woont in de film ‘Avengers: Endgame’ Fans van de Avengers kunnen hun hartje ophalen in het huis van de enige echte Iron Man (acteur Robert Downey Jr.), want de chalet waarin hij woont in de film ‘Avengers: Endgame’ kan je gewoon huren via Airbnb

“I love you 3000", dat zullen de eigenaars van deze chalet in Fairburn, Georgia, hebben gedacht toen de gebroeders Russo kwamen vragen of ze er scènes voor hun nieuwste film mochten opnemen. De uitbaters zagen hun inkomsten natuurlijk lijnrecht naar omhoog gaan sinds de release van de film. Ze maken er op hun Airbnb-pagina dan ook gretig reclame voor dat dit “dé iconische chalet van Tony Stark is, waar hij woonde met zijn gezin, en waar buiten ook de begrafenisscène werd opgenomen”. Hun prijs is verdubbeld sinds de Avengers hun domein zo gegeerd maakten.

De chalet telt drie slaapkamers, drie badkamers en heeft voldoende plaats voor zes gasten in totaal. Bezoekers kunnen genieten van het zeer nabijgelegen meertje, maar worden wel gewaarschuwd voor de wilde dieren. “Hier in de beurt werden al coyotes, wilde kalkoenen, slangen en grote spinnen gezien - je bent immers in het bos.” De ruimte is ook niet toegankelijk voor personen die geen trappen kunnen beklimmen. Wie graag een wild ‘Avengers’-feestje wil organiseren is er echter aan voor de moeite, want feestjes geven en veel lawaai maken is er verboden.

De reviews zijn alvast lovend. “Zo’n mooi plekje, wij wilden totaal niet vertrekken en zullen zeker nog eens terugkomen!”, klinkt het. Voor een pittig prijskaartje van 707 euro per nacht kan je een verblijf in het huis van Tony Stark boeken. Daar komen nog wel voor zo’n 100 euro per nacht aan servicekosten bij. Wie deze maand bijvoorbeeld nog een weekje in het pand wil vastleggen, is daar bijvoorbeeld bijna 5.000 euro aan kwijt. Maar je kan je wel Iron Man wanen voor een paar dagen, natuurlijk...