Binnenkijken: het huis uit filmklassieker '10 Things I Hate About You' staat te koop MVO

15 maart 2018

10u40 0 Film Ook altijd al in een wereldberoemd huis willen wonen? Wie bereid is om ervoor naar Tacoma in de Verenigde Staten te verhuizen, kan die droom nu waarmaken. Het huis uit de filmklassieker '10 Things I Hate About You' staat namelijk te koop.

'10 Things I Hate About You' was de grote doorbraak van de intussen overleden Heath Ledger. Hij acteerde naast Julia Styles, die voor haar prestatie haar eerste Oscar kreeg, en Larisa Oleynik.

In de film behoorde het huis toe aan de zussen Stratford, Bianca (Oleynik) en Kat (Styles), waarvan eentje al was uitgenodigd voor het eindejaarsbal, en de andere niet. Patrick (Ledger) wordt door Bianca ingehuurd om Kat mee te vragen naar het bal, want haar vader heeft één belangrijke regel opgelegd: als de ene zus niet gaat, mag de andere ook niet...

Voor een bescheiden 1,6 miljoen dollar (1,2 miljoen euro) kan u het huis waar dat alles zich afspeelde op de kop tikken. Met vijf slaapkamers, vier badkamers, ondergrondse bar, wijnkelder, jacuzzi en inloopkasten is het zeker en vast een investering.