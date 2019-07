BINNENKIJKEN. Bella’s huis uit de ‘Twilight’-films staat te huur op Airbnb MVO

25 juli 2019

21u04 5 Film Ben je een grote ‘Twilight’-fan en heb je altijd al eens in de schoenen van hoofdpersonage Bella Swan willen staan? Dat kan, want haar huis staat te huur op Airbnb. Leuk weetje: in de film werd niét alleen de buitenkant van het huis gebruikt. Vele scènes uit de film werden in het huis opgenomen.

Als je wil kan je dus in het échte bed van Bella (gespeeld door Kristen Stewart) slapen. Of er dan ‘s nachts ook een knappe vampier door het raam komt kruipen om naar je te staren, kunnen we niet garanderen...

Het pand kan je huren voor 330 dollar per nacht (zo’n 296 euro). Het bevindt zich helaas niet in het dorpje Forks, dat de locatie van het huis vormt in het verhaal, maar wel in Saint Helens, Oregon. Er zijn vijf slaapkamers, een grote badkamer en een kleine badkamer. In totaal is er plaats voor maar liefst tien gasten. Bovendien is er wifi, parking, en een open haard. De eigenaars van het huis zijn zogenaamde ‘superhosts’ op Airbnb, wat betekent dat gasten die het verblijf al hebben uitgetest hen zeer positief beoordelen.

Dean en Amber, zo heten ze, spelen dan ook slim in op de ‘Twilight’-hype. Ze plaatsen verschillende levensgrote kartonnen beelden van de personages zoals Bella, vampier Edward en weerwolf Jacob, in het huis. “Wel opletten dat je die meteen zoekt en verplaatst”, merkt één bezoekers op in de comments. “Eén van mijn vriendinnen schrok zich rot toen ze er eentje in het donker in haar slaapkamer aantrof.”

Bella’s slaapkamer