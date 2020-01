Billie Eilish wordt jongste ‘Bond’-zangeres ooit LV

14 januari 2020

17u25

Bron: ANP 0 Film Er werd de afgelopen weken flink gespeculeerd over de zanger of zangeres van de nieuwe soundtrack voor James Bond. Nu bevestigen de makers eindelijk dat niemand minder dan Billie Eilish die taak op zich neemt.

Billie leek dinsdag al in haar Instagram Stories het nieuws bekend te maken. De 18-jarige zangeres deelde foto's van voormalige Bond-actrices Eva Green en Halle Berry. Ook Léa Seydoux kwam voorbij. De actrice keert in de nieuwe ‘Bond’-film terug als Madeleine Swann.

Later op de dag stuurden de makers dan het bericht de wereld in dat Billie samen met haar broer Finneas werkt aan de soundtrack voor ‘No Time To Die’. “Het voelt gestoord om hier onderdeel van uit te maken. Om een soundtrack te mogen maken voor een film die onderdeel is van zo’n legendarische serie is een enorme eer. James Bond is de coolste franchise die er bestaat. Ik ben nog altijd in shock”, reageert de zangeres in een statement. Wanneer het liedje uitkomt of hoe het gaat heten, is nog niet bekend.

(Lees verder onder de tweet.)

Jongste artiest

Hiermee wordt Eilish de jongste artiest in de geschiedenis om een liedje voor de ‘Bond’-franchise te schrijven en opnemen. De zangeres voegt zich bovendien bij een lijst met grote namen, onder wie Shirley Bassey, Paul McCartney, Tina Turner en Gladys Knight. Haar meest recente voorgangers Adele en Sam Smith wonnen een Oscar voor hun bijdrage.

De soundtrack van ‘No Time To Die’ wordt verzorgd door filmcomponist Hans Zimmer, zo werd maandag bevestigd. De Duitser neemt het stokje over van Dan Romer die om onbekende redenen niet langer als componist bij het nieuwe avontuur van James Bond is betrokken. De 25e ‘Bond’-film gaat in april in première. Hierin moet de Britse spion, gespeeld door Daniel Craig, de CIA helpen een ontvoerde wetenschapper te bevrijden.