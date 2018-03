Bill Nighy haat acteren, maar "kan niets anders" SD

27 maart 2018

18u27

Bron: ANP 0 Film Bill Nighy (68) heeft gedurende zijn acteercarrière dikwijls overwogen de handdoek in de ring te gooien. De Engelsman haatte zijn vak zo erg dat hij er nauwelijks plezier uit kon halen. Hij ging desondanks toch door omdat hij niet wist wat hij anders met zijn leven moest doen. "Ik kon niets anders bedenken", vertelt Bill tegen Radio Times.

"Ik heb vaak aan stoppen gedacht. Als het niet dagelijks was, dan wel wekelijks", aldus Bill, onder meer bekend als Billy Mack in 'Love Actually' en als 'Davy Jones' in 'Pirates of the Caribbean'. "Ik was diep ongelukkig. Ik heb er jarenlang een hekel aan gehad. Je krijgt een zekere voldoening als een project klaar is, maar over het algemeen is het nooit bevredigend."

Toch geeft Bill toe dat het acteren niet altijd onaangenaam is. "Je werkt met geweldige mensen en ik ben trots op enkele dingen die ik heb gedaan", zegt de acteur, die voor zijn rol in 'Love Actually' een BAFTA kreeg voor beste acteur in een bijrol.