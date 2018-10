Bijna 18.000 bezoekers voor 'Will Tura: Hoop Doet Leven' MVO

08 oktober 2018

20u33 1 Film Woensdag 10 oktober gaat de documentairefilm 'Hoop Doet Leven' van Dominique Deruddere zijn 5de speelweek in. De prent over het leven van Will Tura lokte op dit die al 18.000 bezoekers.

Opvallend daarbij is het groot aantal bezoekers in buurtbioscopen zoals Aalst en Geraardsbergen. De zalen alwaar Will Tura in persoon zelf aanwezig was, onder andere bij seniorenvoorstellingen, waren steevast uitverkocht. De film is de komende weken geboekt in een aantal culturele centra, waar ook een grote opkomst wordt verwacht.

'Will Tura: Hoop Doet Leven' ging in première op 8 september tijdens het Filmfestival van Oostende en wordt sinds 12 september verdeeld door Kinepolis Film Distribution.