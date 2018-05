Bidden en blowen: cannabis kwekende nonnen stellen documentaire voor in Cannes Nina Dillen

17 mei 2018

14u21 55 Film Een groepje nonnen uit Californië dat marihuana kweekt en verkoopt: het klinkt als het scenario van een absurde komedie, maar is het waargebeurde verhaal waar de documentaire "Breaking Habits" rond draait. De film over de cannabis-business van de Sisters of the Valley komt dit najaar alvast in de Amerikaanse filmzalen. In Cannes werd vorige week een preview getoond, waarop ook de rebelse zusters zelf aanwezig waren.

De weed nuns (letterlijk: 'cannabisnonnen'), zo worden The Sisters of the Valley uit Californië genoemd. Regisseur Robert Ryan goot het verhaal van hun bloeiende cannabisplantage en dito webshop met marihuanamedicijnen in een documentaire. Op het filmfestival van Cannes werd vorige week een ruwe versie getoond aan mogelijk geïnteresseerde kopers, de trailer werd intussen openbaar gemaakt. Amerika heeft alvast getekend om de film dit najaar in de bioscoop te brengen. Het is nog afwachten welke andere landen zullen volgen, al was er naar verluidt veel interesse in het fascinerende verhaal van de hippiezusters.

Pretsigaret delen in de abdij

