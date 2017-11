Beyoncé vertolkt Nala in live-action remake van The Lion King IB

Bron: ANP/BuzzE 0 AFP Beyoncé zal de stem van de volwassen Nala vertolken in de nieuwe live-action versie van de populaire Disneyfilm 'The Lion King'. Film Disney heeft via Twitter de cast voor de live-action remake van The Lion King bekendgemaakt. Beyoncé kruipt in de huid van Nala, het jeugdvriendinnetje en later liefje van Simba, het welpje dat uitgroeit tot leeuwenkoning. Simba's stem wordt vertolkt door Donald Glover.

Regisseur Jon Favreau is zeer tevreden met zijn sterrencast, die nog een aantal grote namen kent. James Earl Jones was in het origineel uit 1994 de stem van Simba's vader Mufasa en neemt die rol wederom op zich. Chiwetel Ejiofor is de gemene oom Scar en Alfre Woodard speelt Simba's moeder Sarabi. De film komt in de zomer van 2019 uit.

The Jungle Book

Favreau maakte eerder al de succesvolle remake van Disney-klassieker The Jungle Book. Het neerzetten van The Lion King als live-action film noemt hij 'een droom die uitkomt'. De tekenfilm uit 1994 bracht ruim 830 miljoen euro op en werd mede zo populair dankzij de muziek van Elton John en Tim Rice.

Wrattenzwijn Pumbaa en stokstaartje Timon, de vrienden van het leeuwtje, worden neergezet door Seth Rogen en Billy Eichner. Verder zijn Florence Kasumba, Eric Andre and Keegan-Michael Key de hyena's en verleent John Oliver zijn stem aan neushoornvogel Zazu, de vertrouweling van koning Mufasa.