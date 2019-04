Bewegende stoelen, speciale geuren en wind door je haar: Kinepolis pakt vanaf vandaag ook in Gent uit met 4DX cinema MVO

Kinepolis opent op 5 april een splinternieuwe 4DX-zaal in Kinepolis Gent. 4DX brengt de bioscoopervaring naar een vierdimensionaal niveau: bezoekers kijken niet alleen naar een film, ze maken zelf deel uit van de actie. Wat je daaronder mag verstaan? Bewegende stoelen en omgevingseffecten zoals wind, water, geur én licht, perfect gesynchroniseerd met de actie op het scherm.

4DX is een nieuwe bioscooptechnologie die alle zintuigen moet prikkelen. Speciaal opgeleide editors zorgen ervoor dat onder meer water-, wind-, licht- en misteffecten, in combinatie met realistische bewegingssimulaties, een nieuwe dimensie toevoegen aan de actie op het scherm. In een bioscoopzaal racen bezoekers mee in de wagen, drijven ze in de oceaan, voelen ze de wind in hun haar of ruiken ze bloemen. 4DX bioscoopstoelen zijn uitgerust met een speciale motor die precieze bewegingen mogelijk maakt en de snelheid van beweging controleert, synchroon met wat zich afspeelt op het scherm.

De eerste film die in Gent te beleven zal zijn in 4DX, wordt Disney’s Dumbo. Nadien staat de allernieuwste Marvel-film ‘Avengers: Endgame’ op het programma.