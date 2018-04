Bevestigd: Daniel Craig speelt opnieuw James Bond TDS

11 april 2018

18u11

Bron: BELGA 0 Film De Britse acteur Daniel Craig heeft bevestigd dat hij in de volgende James Bond-film zal spelen, zo hebben verscheidene media gemeld. Op een preview van een veiling voor liefdadigheid waarop maandag in New York zijn Aston Martin te zien was, vroeg het persbureau Associated Press hem of zijn volgende film de 25ste James Bond zou zijn, waarop hij "Yeah", antwoordde.

Craig speelde onder meer in de Bond-films, "Skyfall" (2012) en "Spectre" (2015), die door Sam Mendes geregisseerd werden. Na "Spectre" zei hij dat hij nog liever "zijn polsen zou doorsnijden" dan de rol van agent 007 nog maar eens te vertolken. Later krabbelde de 50-jarige acteur terug en zei hij dat hij enkel een break nodig had voordat hij voor een laatste keer zou terugkeren in een Bond-film.

De Britse regisseur Danny Boyle bevestigde onlangs dat hij met scenarioschrijver John Hodge aan Bond nummer 25 aan het werken was en dat hij van plan was tegen het einde van dit jaar met de opnames van de film te beginnen. "We zijn bezig met het script", zei hij aan de Amerikaanse krant Metro.