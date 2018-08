Beste opening ooit voor nieuwe 'Mission: Impossible' MVO

03 augustus 2018

13u11

Bron: ANP 0 Film De nieuwe 'Mission: Impossible'-film Fallout heeft donderdag de beste openingsdag van alle 'Mission: Impossible'-films beleefd. Bijna 22.000 mensen bezochten in Nederland de film, meldt Universal. Hiermee werd 222.000 euro verdiend.

Het was tegelijkertijd de beste openingsdag voor een film met Tom Cruise in de hoofdrol. Hiervoor was de meest succesvolle Tom Cruise- en 'Mission: Impossible'-film 'Rogue Nation', het vijfde deel in de reeks.

Ook internationaal doet het zesde deel in de 'Mission: Impossible'-reeks het goed. Begin deze week meldde Deadline dat er tijdens het openingsweekend in Amerika 61,5 miljoen dollar (53 miljoen euro) is verdiend aan de film. Dat maakt het ook daar het meest succesvolle deel tot nu toe.