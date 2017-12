Berlinale 2018 opent met 'Isle of Dogs' van Wes Anderson Redactie

15u42

Still uit 'Isle of Dogs'. Film Voor het eerst in haar geschiedenis opent de Berlinale met een animatiefilm. De regisseur van openingsprent Isle of Dogs is cultauteur Wes Anderson. De Texaanse cineast is een vaste gast op het internationale filmfestival in de Duitse hoofdstad.

Eerder al gingen zijn films The Royal Tennenbaums (2002), The Life Aquatic with Steve Zissou (2005) en The Grand Budapest Hotel (2014) op de Berlinale in wereldpremière - alle in het officiële competitieluik. Laatstgenoemde film werd er bekroond met de Grote Prijs van de Jury. Volgens festivaldirecteur Dieter Kosslick baadt ook Isle of Dogs in Andersons "betoverende stijl".

Isle of Dogs speelt zich af in het Japan van de toekomst. Centrale figuur is de twaalfjarige Atari die op zoek gaat naar zijn verdwenen hond nadat de regering heeft beslist alle honden uit de stad Megasaki City naar een enorme vuilnisbelt te verbannen. Met een roedel honden maakt de knaap zich op om de toekomst van alle honden in de prefectuur te redden.

Zoals gebruikelijk bij films van Anderson is ook Bill Murray van de partij. Andere stemmen zijn van onder anderen Bryan Cranston, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Frances McDormand, Yoko Ono en Harvey Keitel.

Isle of Dogs gaat in wereldpremière op 15 februari en kent zijn Amerikaanse première op 23 maart. Wereldwijd komt de prent in april in de zalen.

De 68e editie van de Berlinale loopt van 15 tot 25 februari. In elf dagen tijd zullen meer dan vierhonderd films uit alle continenten vertoond worden. De jury wordt voorgezeten door de Duitse regisseur Tom Tykwer, die internationale faam verwierf met de actieprent Lola Rennt.