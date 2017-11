Bent Van Looy kruipt opnieuw in de rol van Beertje Paddington MVO

11u53 0 Photo News Film Op 6 december komt de film Paddington 2 uit in de bioscoop. Voor de Vlaamse versie werd opnieuw beroep gedaan op zanger en mediaduizendpoot Bent Van Looy, die de stem van Beertje Paddington mag vertolken.

De Vlaamse versie werd geregisseerd door Dieter Troubleyn die volgende acteurs aan zijn zijde wist te verzamelen: Jeroen Maes, Sabine De Vos, Peter Bulckaen, Marijke Pinoy, Daan Hugaert, Door Van Boeckel, Luis Oscar Santos, Lotte De Clerck, Anne Mie Gils, Ron Cornet. Ook Tanja Kloek en Kobe Van Herreweghen hebben een kleine stemmenrol in de film.

"Ik had erg warme herinneringen aan mijn tijd met de beer. Groot was mijn blijdschap toen ik hoorde dat er een tweede Paddington aan zat te komen," zo zegt Bent. "Deze is zo mogelijk nog mooier. Grappig, ik hoefde niet lang te zoeken om mijn innerlijke Paddington weer boven te halen. Ik zal’m missen, op naar nummer drie!"

Op woensdag 29 november gaat de film in première.