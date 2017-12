Bent Van Looy kruipt opnieuw in de knuffelrol van Beertje Paddington “Zalig om me weer dat mannetje van 11 jaar te voelen” Jolien Boeckx

Kristof Ghyselinck

Berentaal wordt stilaan Bent Van Looys (41) tweede talent. De zanger heeft opnieuw zijn stem geleend aan de tweede film over Beertje Paddington. Inspiratie moest hij niet ver zoeken, want thuis heeft hij een bijna 3-jarig dochtertje rondlopen. “Ik werd helemaal één met de teddybeer - fantastisch gevoel, precies een hypnose”

Drie jaar na de eerste film nestelt Bent zich met veel plezier terug in de vacht van Beertje Paddington. Al was hij in het begin vooral verbaasd. “Ik was bang van een vervolg”, bekent hij. “Gewoon omdat de eerste film zò goed en mooi gemaakt was. Een opvolger maken die met evenveel liefde en respect behandeld wordt, is moeilijk. Maar uiteindelijk vind ik het resultaat zelfs nòg beter dan de eerste.” Bent heeft het dan vooral over het verhaal. De eerste film draait volledig rond wie Beertje Paddington is, hoeveel boterhammen met marmelade hij kan eten en hoe hij zijn oren uitkuist met de tandenborstels van zijn familie Brown, in zijn nieuwe thuisstad Londen. Bent: “De nieuwe film heeft een veel rijker verhaal, er moet geen tijd meer besteed worden aan het neerzetten van de personages. Ik mag Beertje Paddington meteen mee op avontuur nemen. Zo wordt hij bijvoorbeeld onterecht beschuldigd als dief en moet hij samen met zijn familie de waarheid achterhalen. Spannend!”

Kristof Ghyselinck De cast op de première van Paddington 2 - de film is nu in de cinema.

Het enthousiasme in Bents stem spat eraf. “Ik vond het fantastisch ja om terug in die berenhuid te kruipen”, lacht hij. “Voor mij voelde zo’n dubsessie aan als een duik in mijn verleden. Ik was plots terug wie ik was op mijn 11de, vol met die kindse verwondering en nieuwsgierigheid. Net zoals de kleine beer in de film – nu, ik wel als kleine jongen uiteraard (lacht). Echt een heel fijn gevoel.” Al was een dubsessie voor Bent bijna een soort hypnose: “Na vijf uur werd ik plots terug wakker. Tijdens het inspreken, was ik echt één met de beer. Bij deze tweede film had ik dat gevoel nog meer en lukte mij dat gemakkelijker. Maar dat is meteen ook extra intensief. Zeker met een drietal dubsessies per week en dat voor een aantal weken na elkaar.”

Van moeite om zich in een kinderbeer in te leven was er deze keer geen sprake. Zeker niet nu Bent thuis een kindje heeft rondlopen. Dochter Harper werd bijna drie jaar geleden geboren, vrijwel vlak na de release van de eerste Paddington-film. “Als je elke dag door je kind wordt omringd, zit je volledig in een kinderwereld en dat helpt wel om die emoties over te nemen”, legt hij uit. “Harper is nog wel te jong om te begrijpen dat papa de stem van een teddybeer inspreekt. Uiteraard ook nog te jong om de film te bekijken. Paddington lijkt wel een kinderfilm omdat het over een teddybeer gaat, ik vind hem eerder voor kinderen vanaf 8 jaar. Mààr Harper kent Beertje Paddington ondertussen al wel, want ik lees haar voor uit de boeken. Mijn liefde voor de beer geef ik graag door. Als ze wat ouder is, toon ik haar met veel plezier de films.”

Kristof Ghyselinck

Na Nieuwjaar zal Harper de verhalen wel even zonder de echte stem van Beertje Paddington moeten stellen… Bent gaat nieuwe muziek maken en vliegt daarvoor speciaal naar Amerika. “In januari ga ik voor een maand naar Los Angeles om er mijn nieuwe en derde plaat op te nemen. Ik ga opnieuw met producer Jason Falkner samenwerken, zoals ook voor mijn twee vorige albums. Ik zie dit album echt als het derde luik van een trilogie”, vertelt Van Looy. Hij kijkt er honderd procent naar uit, maar… “Ik ga volledig alleen naar L.A. Het is de eerste keer dat ik mijn gezin zo lang ga moeten missen, da’s wel minder natuurlijk. Wie weet komen daar wel droevige liedjes van verder (lacht). Nee serieus, deze plaat gaat nòg mooier worden dan de vorige twee”, benadrukt hij. Net na de zomer van 2018 komt het album uit.

Paddington 2 is vanaf nu in de cinema.