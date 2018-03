Benedict Cumberbatch las als enige het script van 'Infinity War': "Een medogenloze film die alles op zijn kop zal zetten" MVO

13u53 0 Film Benedict Cumberbatch, die Dr. Strange vertolkt in het Marvel-universum, las per ongeluk het volledige script van 'Avengers: Infinity War'. Dat maakt hem de enige acteur in de film die precies weet wat er te gebeuren staat, en dat is volgens hem niet veel goeds.

"Het is een meedogenloze film", vertelt hij. "Het was eigenlijk niet de bedoeling dat ik het script las. Normaal gezien krijgen de acteurs hun script pagina per pagina, naargelang nodig is voor de scènes die we die dag opnemen. Mij gaven ze per ongeluk een volledige versie, dus ik weet hoe alles afloopt."

Het vermoeden dat er - verschillende? - superhelden zullen sterven, is volgens hem alvast gegrond. "Het was vreselijk, briljant en angstaanjagend tegelijk", gaat hij verder. "Maar af en toe zit er ook humor is, tussen de constante actie. Eens het begint, stopt het gewoon niet meer. Je wordt recht in Helter Skelter gegooid en krijgt geen adempauze. Alle personages zijn de hele tijd in crisis. Sommige scènes zijn echt meedogenloos triest. Er zullen veel harten breken."

Over de toekomst van Dr. Strange wil hij nog niet veel kwijt. "Momenteel staat er geen sequel voor de eerste 'Dr. Strange'-film gepland. Het masterplan verandert constant, dus daarover kan ik echt nog niet speculeren." Wat uiteraard wel doet vermoeden dat zijn personage op z'n minst de gevreesde Infinity War zal overleven.

Fans vermoeden dat Captain America, Iron Man of Thor het meeste kans maken om te sterven, gezien zij als originele Avengers plaats kunnen maken voor de nieuwe garde: Black Panther, Captain Marvel en - jawel hoor - Dr. Strange.