Ben Segers over ‘De Collega’s’-flop: "Film was al schietschijf nog vóór hij in de cinema kwam" Redactie

16 februari 2019

00u00 0 Film Na twee maanden in de bioscoop klokt 'De Collega's 2.0' af op amper 140.000 bezoekers - en dat terwijl er 200.000 tot 300.000 nodig waren om uit de kosten te geraken. "De film was al een schietschijf nog voor hij in de cinema kwam", reageert hoofdrolspeler Ben Segers.

Als grote fan van 'De Collega's' kwam hij met het idee om van de legendarische BRT-reeks een film te maken, en toch is Segers niet zo teleurgesteld als regisseur Jan Verheyen. Die zei eerder al: "Ik ben hier écht niet goed van, niemand had dit zien aankomen." "Met het financiële aspect ben ik als acteur niet zo bezig", vertelt Segers. "Ik had ook liever meer bezoekers gehad, natuurlijk. Zelf had ik gehoopt op 200.000. Maar op zich is 140.000 niet héél slecht, hé. En van alle reacties die ik krijg, zijn er 75% positief." Ben had zich wel voorbereid op een slecht resultaat. "Je maakt tenslotte een film van een tv-reeks die 40 jaar geleden een megasucces was. De jonge generatie kent de reeks niet - ook al heb je geen voorgeschiedenis nodig - en de oudere generatie wil meer vertrouwde gezichten van toen. Je wéét dat de mensen er dan een schietschijf van maken, nog voor de film in de cinema komt."

Geslaagde ode

Toch zou Segers de film opnieuw maken. "Ik heb er fijne herinneringen aan overgehouden en ik sta nog altijd voor de volle honderd procent achter het resultaat. Ik vind het vooral belangrijk dat ons opzet geslaagd is: een ode brengen aan de kleppers van toen. Ik heb aan Jaak Van Assche, Tuur De Weert en René Verreth gevraagd wat ze ervan vonden. Alle drie zijn ze heel tevreden, ze vinden het een mooie moderne versie. René was zelfs geëmotioneerd."