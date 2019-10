Ben Segers en Veerle Baetens spelen de hoofdrollen in regiedebuut van Jeroen Perceval KD

09 oktober 2019

16u16 0 Film Ben Segers en Veerle Baetens vertolken de hoofdrollen in ‘Dreambaby’, het regiedebuut van Jeroen Perceval dat eerder werd aangekondigd onder de titel ‘Dealer’. Ben Segers zal de rol spelen van Antony, een beroemde acteur die drugs gebruikt. Veerle Baetens speelt de moeder van diens vaste dealer, een 14-jarige knul die Johnny heet. Dat maakte Jeroen zonet bekend op Connext, een evenement in de filmindustrie.

Op het filmindustrie-evenement Connext, een initiatief van het Vlaams Audiovisueel Fonds, dat deze week plaatsvond in Gent, werd de eerste film van Jeroen Perceval gepresenteerd aan een internationaal publiek. De film vertelt het verhaal van de veertienjarige drugsdealer Johnny. Hij verblijft in een tehuis voor jongeren met een moeilijke thuissituatie. Wie de rol van Johnny zal spelen is nog onbekend. Er werden enkele tieners weerhouden, maar de finale selectie is nog niet afgerond.

De opnames zijn gepland voor februari - maart in Antwerpen. De film zal in de herfst van 2020 in de zalen komen.