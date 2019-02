Ben Affleck is de ster van nieuwe Netflix-film 'Tripple Frontier’ MVO

16 februari 2019

12u35 2 Film Ben Affleck mag zijn ‘Batman’-cap dan hebben opgehangen, hij is nog lang niet klaar met het spelen van helden. Zo is hij binnenkort te zien als Special Forces-agent in de Netflix-original ‘Tripple Frontier’.

Triple Frontier is geregisseerd door de Oscargenomineerde J.C. Chandor (‘Margin Call’, ‘All Is Lost’, ‘A Most Violent Year’) en geschreven door Chandor en Oscarwinnaar Mark Boal (‘The Hurt Locker’, ‘Zero Dark Thirty’).

Het verhaal

Een groep voormalige Special Forces-agenten (Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrret Hudland en Pedro Pascal) komt terug samen voor een minutieus geplande diefstal in een dunbevolkt grensgebied in Zuid-Amerika. Voor het eerst in hun prestigieuze carrières ondernemen de ex-militairen een gevaarlijke missie. Deze keer niet voor hun vaderland, maar puur uit eigenbelang. Als hun tot in de puntjes gecoördineerde plannen onverwacht dreigen te mislukken, drijft dat hun vaardigheden, loyaliteit en moraal tot het uiterste en moeten ze vechten voor hun leven.

Triple Frontier is van 13 maart wereldwijd te zien op Netflix.