Belgische verovert hart van Indiase filmster IB

21 september 2018

07u29

Bron: Times of India, India Today, Pink Vanilla 0 Film Een Belgische heeft het hart van een van India’s meest begeerde vrijgezellen, de jonge Tollywoodster Vijay Deverakonda, weten te veroveren. Het meisje, van wie alleen bekend is dat ze Virginie heet en uit ons land afkomstig is, speelde al eerder een klein rolletje in een van Deverakonda’s films.

Gisteren doken op sociale media plots foto’s op van Deverakonda met de Belgische Virginie, die enkele maanden in India gewoond heeft en al eerder een klein rolletje had in een van Deverakonda’s films.

De twee zouden verliefd geworden zijn tijdens het filmen van ‘Pelli Choopulu’, waar de Belgische in meespeelde. Op de gelekte foto’s, die van de afgeschermde Instagramkanalen van beide geliefden lijken te zijn geplukt, is te zien hoe de twee elkaar duidelijk erg leuk vinden. Op andere foto’s is het koppel te zien met familieleden van Deverakonda én met een vrouw die waarschijnlijk Virginies moeder is.