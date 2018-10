Belgische Oscarinzending 'Girl' bekroond op Zürich filmfestival LVA

07 oktober 2018

01u02

Bron: Belga 0 Film De film 'Girl', van de Belgische regisseur Lukas Dhont, heeft op het filmfestival van Zürich de prijs voor de beste film gekregen: de "Golden Eye Award". Dat maakt het Vlaams Audiovisueel Fonds zaterdagavond bekend.

Girl stond naast films als The Guilty, Tel Aviv on Fire en C'est ça l'amour.

Het is al de negende prijs voor Girl sinds de film in mei in première ging in Cannes.

Girl is ook de officiële Belgische inzending voor de Oscars. De film is daarnaast bij de tien genomineerden voor de LUX Filmprijs van het Europees Parlement.

Volgende dinsdag zal Girl het Film Fest Gent openen. Vanaf 17 oktober is hij in de Belgische zalen te zien.