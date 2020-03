Belgische jeugdfilm ‘Jumbo' wint prijs op filmfestival Berlijn SDE

01 maart 2020

08u30 0 Film Op het filmfestival van Berlijn is de Belgische jeugdfilm ‘Jumbo’, van regisseur Zoé Wittock, in de prijzen gevallen. De film won in de categorie ‘Generation 14Plus’. De hoofdprijs, de Gouden Beer, ging naar ‘Sheytan vojud Nadarad’ (‘There is no Evil’) van de Iraanse regisseur Mohammad Rasoulof.

Het zeventigste filmfestival van Berlijn zit erop. De belangrijkste prijzen zijn uitgedeeld en dus kan iedereen weer naar huis. Voor de Belgische regisseur Zoé Wittock wordt het alvast een mooie terugkeer. Haar eerste langspeelfilm, ‘Jumbo’, won in de categorie ‘Generation 14Plus’. Die is specifiek gericht op jongeren.

‘Jumbo’ komt op 18 maart in ons land in de bioscopen. De film vertelt het verhaal van Jeanne, een verlegen jonge vrouw, die ‘s nachts in een pretpark werkt. Wanneer ze de nieuwe sensatieattractie, de indrukwekkende Jumbo, in het oog krijgt, verandert haar leven. Het is liefde op het eerste gezicht.

De hoofdprijs, de Gouden Beer, ging naar de Iraanse regisseur Mohammad Rasoulof en de film ‘Sheytan vojud Nadarad' (‘There is no Evil’). De film verweeft vier aparte verhalen en vertelt zo iets over de morele dilemma’s van hen die de doodstraf moeten voltrekken, en de gevolgen als ze weigeren. Rasoulof was zelf niet aanwezig in Berlijn. Hij is een bekend criticus van het Iraanse regime en kreeg van de autoriteiten een levenslang verbod om te filmen. Daarnaast mag hij het land niet verlaten.