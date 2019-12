Belgische inzending ‘Girl’ grijpt naast publieksprijs op European Film Awards KD

08 december 2019

De Belgische film 'Girl' is niet in de prijzen gevallen op de 32ste European Film Awards in Berlijn. De prent maakte kans op de publieksprijs, maar die trofee ging uiteindelijk naar 'Cold War' van Pawel Pawlikowski.

‘Girl’ was de enige Belgische inzending. Het speelfilmdebuut van Lukas Dhont won vorig jaar de prijs voor Europese ontdekking op het filmfestival en werd toen genomineerd in de categorie ‘beste film’ en ‘beste acteur’. Die categorieën werden dit jaar beiden gewonnen door de film ‘Dolor y gloria’. Antonio Banderas werd ‘beste acteur’. De prijs voor ‘beste actrice’ ging naar Olivia Colman voor haar rol in ‘The Favourite’.