Belgische film "Zagros" wint 44ste editie Film Fest Gent 21u20

Bron: Belga 0 Cinéart Feyyaz Duman in 'Zagros', van regisseur Sahim Omar Kalifa. De film heeft de hoofdprijs gewonnen op het Film Fest Gent. Film Op de slotavond van Film Fest Gent heeft de Belgische film "Zagros" de "Grand Prix voor Beste Film" gekregen, de hoofdprijs van het filmfestival. Sahim Omar Kalifa nam de prijs in ontvangst. "Bedankt aan de jury. Een terechte keuze", lacht de Belgisch-Koerdische regisseur bij ontvangst van zijn award. De Italiaanse actrice Greta Scacchi kreeg aan het eind van de korte ceremonie een Joseph Plateau Honorary Award, een eerbetoon aan haar carrière.

In "Zagros" weert de gelijknamige schaapherder uit Koerdistan zich tegen roddels in het dorp, omdat zijn zwangere vrouw Havin een buitenechtelijke relatie zou hebben. De druk wordt zo groot dat Havin met hun dochter van negen naar België vlucht. Zagros kiest ervoor haar achterna te gaan. "De regisseur slaagde erin om op een natuurlijke manier een waarheidsgetrouw verhaal te brengen dat het publiek onthutst en diep geraakt achterlaat", aldus de jury.



Met de hoofdprijs komt een geldsom van 20.000 euro ter ondersteuning van de Belgische release van de film op 15 november. Er komt ook een mediacampagne ter waarde van 27.500 euro.



Beste muziek

De Georges Delerue Prijs voor Beste Muziek ging dit jaar naar het Italiaanse drama "A Ciambra" van regisseur Jonas Carpignano. De partituur van die film werd gecomponeerd door de Amerikaanse muzikant Dan Romer. De prijs is mogelijk niet de laatste bekroning voor de film, die dit jaar ook de Italiaanse inzending is voor de Oscars.



Voorts won "Croisé" van Elke Vanoost de Nationale Loterij Prijs voor Beste Belgische Studentenkortfilm en werd "My Second Eye" gelauwerd als Beste Europese Kortfilm.