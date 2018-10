Belgische film ‘Rosie & Moussa’ verkozen tot beste kinderfilm in Nederland KVE

26 oktober 2018

23u59

Bron: Belga 0 Film De Belgische film ‘Rosie & Moussa’, van regisseur Dorothée van den Berghe, heeft in Amsterdam de Cinekid Leeuw voor beste kinderfilm gewonnen. De film kreeg de prijs van de jury op het Cinekid Festival 2018. Volgens de organisatie is het festival het grootste kindermediafestival ter wereld.

De Cinekid Leeuw voor beste Nederlandse fictieserie ging naar de televisieserie ‘De regels van Floor’ (VPRO). De beste Nederlandse non-fictieserie was volgens de jury ‘De proefkeuken’ (VPRO).

Ook de publiekswinnaars zijn bekendgemaakt. De bezoekers van Cinekid konden daarvoor de hele festivalweek hun stem uitbrengen. Het publiek koos de Noorse roadmovie ‘Los Bando’ van regisseur Christian Lo tot beste kinderfilm.

De beste Nederlandse familiefilm was voor zowel jury als publiek ‘Vechtmeisje’ van Johan Timmers.

‘Rosie & Mousa’ is gebaseerd op de boeken van KVS-directeur Michael De Cock en illustratrice Judith Vanistendael, over twee kinderen die in Brussel opgroeien. De film vertelt het verhaal van Rosie, die met haaar moeder naar Molenbeek verhuist. Ze leert er buurjongen Moussa kennen, met wie ze het appartementsgebouw en de rest van de stad verkent. Onder meer Ruth Beeckmans, Zouzou Ben Chika en Katelijne Damen zijn in de film te zien.