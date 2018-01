Belgische film 'Noces' genomineerd voor César TK

31 januari 2018

11u03

Bron: Belga 1 Film De film 'Noces', van de Belgische regisseur Stephan Streker, is in de categorie "Beste buitenlandse film" genomineerd voor de Césars, de Franse filmprijzen. Dat is woensdag aangekondigd tijdens een persconferentie.

"Noces" is met acht nominaties ook een van de favorieten van de Magrittes du Cinéma, de Franstalige filmprijzen die komende zaterdag in Brussel worden uitgereikt. De film - op de internationale markt bekend als 'A Wedding' - gaat over gedwongen huwelijken en eremoorden. In de film zijn rollen weggelegd voor onder meer Olivier Gourmet (bekend van verschillende films van de Dardennes), Lina El Arabi, Sébastien Houbani en Babak Karimi.

De Belgische film neemt het op tegen het Russische 'Loveless', het Zweedse 'The Nile Hilton Incident', 'Dunkirk', 'L'Échange des princesses' van de Frans-Senegalese schrijver en regisseur Marc Dugain, 'La La Land' en het eerder al met de Gouden Palm bekroonde 'The Square', van de Zweed Ruben Östlund.

'Zombillenium', gebaseerd op de gelijknamige stripreeks van het Belgische Dupuis, mag dan weer hopen op een César in de categorie 'Beste animatiefilm'. De prent is het werk van striptekenaar Arthur de Pins en Alexis Ducord. De film brengt de gelijknamige stripreeks, een familiekomedie, in 3D op het witte doek.

De prijsuitreiking volgt op 2 maart in Parijs.