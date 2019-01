Belgische duiker speelt zichzelf in verfilming van redding Thaise voetballertjes uit grot MVO

18 januari 2019

16u18

Bron: Daily Mail 0 Film Jim Warny (36) , de Belgische duiker die 12 Thaise jongetjes en hun voetbalcoach redde uit een ondergelopen grot in Tham Luang, gaat zichzelf spelen in een verfilming van het hele gebeuren. De prent zal ‘The Cave’ gaan heten.

De Thaise regisseur Tom Waller deed er slechts een week over om de eerste film over de gebeurtenissen op 23 juni 2018 te maken. Volgens hem gaat het echter toch om een 100% waarachtige representatie. Hij wil zich onderscheiden van grote Hollywoodstudio’s die hun oog ook wel op het project hadden laten vallen, maar het waarschijnlijk hadden ‘verpest’ door het op te doffen met bekende acteurs en overbodig veel drama. “Alles in deze film is 100% waar”, klinkt het.

Reddingswerkers hadden het er moeilijk mee om tot bij de jongens te geraken, maar Warny kon zich dankzij zijn ervaring als duiker wél een weg tot bij hen banen.

De film zou dit jaar op 23 juni in première gaan, precies een jaar na de feiten.