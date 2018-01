Belgische critici verkiezen 'Manchester by the Sea' tot beste film van 2017 TK

18u52

Bron: Belga 0 AP

Filmjournalisten van diverse Belgische media hebben het drama 'Manchester by the Sea' van Kenneth Lonergan tot beste bioscoopfilm van 2017 verkozen. Dat heeft het tijdschrift Filmmagie vandaag meegedeeld.

De top 10 kleurt verder opvallend Angelsaksisch, merkt het maandblad op, met 'The Lost City of Z', 'American Honey', 'Blade Runner 2049', 'La La Land', 'Nocturnal Animals', 'Dunkirk', 'You Were Never Really Here' en 'Moonlight'.

De enige niet-Engelstalige film in de top 10 is het portret 'Loveless' van de Rus Andrej Zvjagintsev, een schrijnende aanklacht tegen de liefdeloosheid via een blik op een gebroken gezin. Het afbrokkelende gezin staat overigens ook centraal in het melodrama 'Manchester by the Sea', over blijvende rouw en de verstikkende verantwoordelijkheid van het ouderschap, aldus Filmmagie in de mededeling.

In de eindejaarslijst van Belgische filmjournalisten, gepubliceerd in het januarinummer van Filmmagie, vallen 'I Am Not Your Negro' van Raoul Peck en 'Get Out' van Jordan Peele net buiten de top 10. Samen met Oscarwinnaar 'Moonlight' herinneren ze er volgens het tijdschrift wel aan dat 2017 een jaar van Black Movies Matter was.