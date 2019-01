Belgische critici verkiezen ‘Cold War’ tot beste film van het jaar TK

06 januari 2019

11u32

Bron: Belga 0 Film De film ‘Cold War’ (originele titel: ‘Zimna wojna’) van de Poolse regisseur Pawel Pawlikowski werd gisteren door de Unie van de Filmkritiek (UFK) verkozen tot beste film van het afgelopen jaar. Dat meldt de voorzitter van de vereniging, Marc Bussens, vandaag. De UFK prijst de "overweldigende en hartverscheurende mix van een passionele liefde en het verhaal met een grote 'V'". De film gaat over een liefdesverhaal dat zich afspeelt ten tijde van de Koude Oorlog.

"Aan de hand van het strakke 4/3-formaat en de uitstekende zwart-witfotografie die de cineast ook al hanteerde in 'Ida’ -zijn bejubelde vorige film - slaagt Pawlikowski er opnieuw in te verrassen met een intens verhaal, een briljante enscenering, geweldige vertolkingen en een hoogstaande muziekscore die de dramaturgie van dit meesterwerk bovendien subliem versterkt", zo klinken de lovende woorden van de filmcritici.

‘Cold War’ sleepte vorig jaar op het filmfestival van Cannes de prijs voor beste regie in de wacht en was de grote winnaar van de Europese Filmprijzen in december. De prent werd bekroond tot beste film en kreeg ook de prijzen voor beste regie, beste scenario, beste actrice (Joanna Kulig) en beste montage. De film staat op de shortlist voor de Oscars en maakt vannacht kans op een Golden Globe in de categorie ‘beste niet-Engelstalige film’.

De andere finalisten voor de Grote Prijs 2019 van de UFK waren ‘The Florida Project’ van Sean Baker, ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ van Martin McDonagh, ‘Roma’ van Alfonso Cuarón en ‘Woman At War’ van Benedikt Erlingsson. De UFK werd opgericht in 1954 en verenigt zowel Nederlandstalige en Franstalige filmcritici. De voorbije jaren bekroonde de unie ‘Loveless’ van Andrej Zvjagintsev, ‘Carol’ van Todd Haynes en ‘The Son Of Saul’ van László Nemes als beste film.