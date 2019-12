Belgische bioscopen ruilen KNT-labels voor het Nederlandse Kijkwijzer-systeem MVO

10 december 2019

11u19

Bron: ANP 0 Film Belgische bioscopen gaan vanaf januari gebruikmaken van het Nederlandse Kijkwijzer. Het systeem, dat informeert over de risico’s van films voor kinderen.

De leeftijdsindeling en pictogrammen, waarmee onder meer wordt gewaarschuwd voor geweld, angstige beelden en seks, zullen voor de bioscoopfilms in België voortaan hetzelfde zijn als in Nederland. We ruilen de klassieke KNT-labels (‘Kinderen Niet Toegelaten’) voor de afbeeldingen van een spuit, een vuist of een tekstballon, die we op dit moment ook al op DVD’s en games terugvinden.

België is het eerste land dat Kijkwijzer integraal overneemt. Eerder hebben Turkije, IJsland en Slovenië Kijkwijzer al in licentie genomen. Ook het internationale classificatiesysteem voor games, PEGI, is gebaseerd op Kijkwijzer.