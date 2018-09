Belgische acteur Serge Larivière (60) overleden HA

22 september 2018

13u22

Bron: Belga 1 Film De Belgische acteur Serge Larivière (60) is overleden. Dat heeft zijn agent bevestigd.

Larivière was vooral bekend van zijn rol als Jos in de reclame voor Kriek Belle-Vue, naast Thierry De Coster. Hij speelde ook in tientallen Belgische en Franse films, onder meer 'Le Tout Nouveau Testament' van Jaco Van Dormael.