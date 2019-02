Belgen vallen in de prijzen op Césars SVM

22 februari 2019

21u53

Bron: Belga 0 Film Onze landgenoot Benoît Debie heeft in Parijs de César gewonnen voor de beste fotografie voor zijn werk in de film ‘Les Frères Sisters’ van Jacques Audiard. De prijs voor de beste documentaire ging naar de Belgische inzending ‘Ni juge, ni soumise’ van Jean Libon en Yves Hinant.

De Luikse cameraregisseur was voor de eerste keer genomineerd voor een César. Hij verzilverde die nominatie dankzij zijn eerste samenwerking met Jacques Audiard. Die laatste won al twee keer de César voor beste regisseur en is ook nu opnieuw genomineerd in die categorie.

‘Les Frères Sisters’ won overigens ook de César voor het beste geluid.