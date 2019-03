Bekroonde monteur van ‘Bohemian Rhapsody’ niet tevreden met één bepaalde scène: “Ik wil een zak over mijn hoofd trekken” SD

22 maart 2019

17u10

Bron: The Washington Post 0 Film Filmmonteur John Ottman (54) mag dan net een Oscar voor ‘beste montage’ gewonnen hebben voor de film ‘Bohemian Rhapsody’, toch is hij zelf niet honderd procent tevreden met zijn werk aan de biopic over Queen. Vooral één bepaalde scène stoort hem verschrikkelijk, zo vertelt hij aan The Washington Post.

In ‘Bohemian Rhapsody’ zit een scène waarin Queen voor de eerste keer manager John Reid (een rol van Aidan Gillen) ontmoet. Het fragment ging al snel viraal vanwege de slechte overgangen en slordige montageritme. Op YouTube verscheen zelfs een video-essay waarin alle dubieuze montagekeuzes uitvoerig werden besproken. Dat filmpje werd al meer dan 1,6 miljoen keer bekeken. John Ottman, de monteur van de film, was niet op de hoogte van het bestaan van het filmpje, al is hij ook niet verbaasd. “Ik had geen idee, maar ik weet wel waarom het filmpje er is”, vertelt hij aan The Washington Post.

Veel heeft te maken met hoe ‘Bohemian Rhapsody' tot stand is gekomen. Drie weken voor het einde van de productie, werd regisseur Bryan Singer ontslagen wegens nalatigheid en vervangen door Dexter Fletcher. Die besloot om de verhaallijn wat te herstructureren, waardoor de dialogen uit de oorspronkelijke ontmoeting tussen Queen en John Reid nergens meer op sloegen. Daarnaast moest Ottman er ook voor zorgen dat het eerste deel van de film wat sneller vooruitging, maar het testpubliek wilde meer materiaal uit de vroege jaren van Queen zien. En dus moest Ottman opnieuw de montagekamer in om de scènes wat meer ruimte te geven. Alleen had hij geen tijd om hetzelfde te doen met de ontmoeting-scène. “Wanneer ik die scène zie, wil ik een zak over mijn hoofd trekken”, vertelt hij. “Want dat is niet mijn esthetiek. Als we ooit een uitgebreide versie van de film maken en ik krijg de kans om een paar scènes er opnieuw in te zetten, dan zal ik die specifieke scène zeker opnieuw monteren!”

Toch was werken aan ‘Bohemian Rhapsody’ niet allemaal kommer en kwel voor de monteur. “Het deed me denken aan ‘The Usual Suspects’. Ieder van hen was zo perfect gecast, en ze werken in zo'n perfecte symbiose met elkaar. Dat is gewoon een droom! Dus wat voor een kwelling het monteren ook is - want het is echt een verschrikkelijke levensstijl - wanneer het materiaal je inspireert, helpt je dat echt vooruit.”

(Vanaf 3 min 28 gaat het over de bewuste scène.)