Bekijk hier exclusief de eerste beelden van 'After We Collided', het langverwachte vervolg op 'After'

18 augustus 2020

16u00 0 Film Na het succes van ‘After’ is nu ook het langverwachte vervolg op de populaire tienerromance in aantocht. In de tweede film gaan de avonturen van hoofdrol Tessa en haar love interest Hardin verder. De eerste beelden van ‘After We Collided’ kan je alvast hier bekijken.



Leuk weetje: het hoofdpersonage van ‘After’ is gebaseerd op een bekend gezicht, namelijk Harry Styles. “Mijn man zat in het leger en ik studeerde nog. Ik wist geen blijf met mezelf, dus begon ik te schrijven over wat me gelukkig maakte: One Direction”, legt schrijfster Anna Todd uit. Op haar boeken werden de films gebaseerd. “Ik las zelf veel fan fiction en het leek me leuk om te doen. Ik had nooit gedacht dat het verhaal goed genoeg zou zijn om een boekenreeks en nu zelfs een film te maken.” Om die film te maken moest ze de naam Harry Styles wél even veranderen naar het minder opvallende ‘Hardin Scott’, om een rechtszaak te vermijden. Van haar boeken werden al 11 miljoen kopieën verkocht, dus men verwacht dat ook de film een groot succes wordt.

‘After We Collided’ wordt in september in de zalen verwacht.



